«Норникель» и «Атомфлот» подписали договор по ледокольным услугам на Севморпути до 2041 года

Предприятие «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») заключило с металлургической компанией «Норникель» контракт на оказание ледокольных услуг в акватории Северного морского пути до 2041 года с возможностью продления.

«8 декабря в Санкт-Петербурге на площадке Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" ФГУП "Атомфлот" и ПАО "ГМК "Норильский никель" подписали долгосрочный договор на оказание услуг универсальным атомным ледоколом (УАЛ) проекта 22220 по обеспечению судоходства судов в акватории Северного морского пути», — сообщила пресс-служба «Атомфлота».

В соответствии с условиями контракта, один из ледоколов будет ежегодно работать в Енисейском районе Карского моря с 1 января по 31 мая и с 1 ноября по 31 декабря.

Срок действия договора — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2041 года.

«Наши многолетние партнеры высоко оценили эффективность работы атомного ледокола "Сибирь" на реке Енисей. Атомоход проекта 22220 продемонстрировал готовность обеспечить эффективную транспортную систему по доставке продукции горно-металлургической компании», — отметил и.о. гендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. В случае заинтересованности «Норникеля» договор может быть продлен на два последовательных периода продолжительностью до пяти лет каждый, подчеркнул он.

Как пояснил руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий, привлечение дополнительных ледокольных мощностей необходимо компании из-за существенного увеличения грузопотока в Норильский промышленный район в связи с реализацией целого ряда крупных инвестпроектов, а также с началом масштабной реновации Норильска. По словам Дубовицкого, число рейсов через порт Дудинка в прошлую зимнюю навигацию увеличилось на 75%, а количество перевозимых грузов выросло на 40%. «Долгосрочный контракт с "Атомфлотом" и привлечение нового ледокола проекта 22220 на постоянной основе обеспечит ритмичную доставку "проектных" грузов в Норильск и станет залогом успешного выполнения наших стратегических проектов», — сказал Дубовицкий.

«Норникель» владеет собственным арктическим флотом, который на данный момент состоит из шести судов усиленного ледового класса ARC7 (пять контейнеровозов типа «Норильский никель» и один танкер «Енисей»). Суда способны ходить во льдах толщиной до 1,8 м без сопровождения ледоколов благодаря особенностям проекта и движителю Azipod. В 2010 и 2011 гг. корабли «Норникеля» впервые в истории за одну навигацию проследовали по всей трассе Северного морского пути с запада на восток и обратно в самостоятельном плавании.