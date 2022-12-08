Новую линейку RFID-меток для условий Крайнего Севера выпустил московский производитель

Московский производитель RFID-продукции, компания ISBC выпустила новую линейку корпусированных меток, которые используют для идентификации крупных объектов. Благодаря новому корпусу метка устойчива к воздействию непогоды и может применяться даже в условиях Крайнего Севера, рассказал 8 декабря руководитель департамента инвестиционной и промышленной столицы Владислав Овчинский.

«Компания выпустила новую линейку корпусированных меток для автоматизации и оптимизации работы транспортно-логистических, промышленных, строительных компаний и складских служб предприятий. Такие метки будут незаменимы на проектах, где необходимо считывать большие объекты на дальнем расстоянии, — сообщил Владислав Овчинский. — Также метки имеют антивандальный корпус, что делает их устойчивыми к дождю, снегу и любой другой непогоде. Это позволяет устанавливать их на металлические контейнеры, автомобили или пластиковую тару».

Как рассказали в компании, корпусированные метки ISBC отличаются от иностранных аналогов сверхвысокой дальностью. Например, модель линейки с названием Reflect 42 можно считать с расстояния до 42 м при размещении на металле. Причем дальность считывания возрастает на морозе: продукт можно применять даже в условиях Крайнего Севера. Метка имеет протокол климатических испытаний, который подтверждает стабильную работу при высоких отрицательных температурах. Еще одно преимущество новой продукции — срок службы более 10 лет.

«Интернет вещей все глубже проникает во все сферы бизнеса и позволяет передавать, принимать и анализировать данные из различных систем. Идентификация объектов в промышленном интернете вещей — это облегчение маршрутизации и инвентаризации, а также предотвращение остановок процессов и потерь организаций с учетом возможного отсутствия персонала», — рассказал директор по продажам департамента Object ID группы компаний ISBC Егор Орлов.

Добавим, у каждой RFID-метки компании есть уникальный идентификатор, защищающий ее от подделок. Изделие работает без элемента питания, попадая в зону действия считывателя, метка питается от электромагнитного излучения и отвечает своим уникальным номером. Такие технологии автоматизируют учет и оценку износа промышленного оборудования, регистрацию транспорта и железнодорожных вагонов, перемещение паллет, мониторинг контейнеров и взвешивание грузовиков. А RFID-решения гарантируют контроль, снижают затраты и предотвращают ошибки персонала.

Продукцию зеленоградской компании ISBC уже на протяжении уже 20 лет используется в ряде значимых для Москвы и других городов России проектов. Разработки предприятия позволяют применять RFID-технологии практически во всех сферах жизни.