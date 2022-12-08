Образование сегодня – перспективы завтра: 13 декабря пройдет ежегодный Форум «Эффективное образование»

Войдя в век постиндустриальной экономики, все люди стали не только главными экономическими активами, но и приоритетами в социальной политике многих стран. Непрерывное образование на протяжении всей жизни стало часто встречающимся явлением, но каким должно быть это «образование на всю жизнь»? Целью Форума «Эффективное образование» является обращение внимания общественности на проблемы и перспективы современной концепции lifelong learning.

На Форуме будут организованы четыре сессии с выступлениями спикеров, а после пройдет общая нетворкинг-сессия, на которой участники и эксперты смогут познакомиться, приятно провести время и обзавестись полезными контактами.

Первая сессия будет посвящена корпоративному обучению. Заместитель Председателя Правления, член Правления и куратор ИТ-направления в АТБ Руслан Хисматуллин, исполнительный директор в московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» Федор Федоров и руководитель направления по развитию системы профессионального обучения Группы НЛМК Михаил Русаков расскажут, как находить и развивать таланты, что важно молодому поколению топ-менеджеров получать от обучения, а также обсудят, к чему приведут коллаборации вузов и онлайн-платформ.

Затем будут последовательно работать сессии «Мультизадачность российских HR: вызовы и решения нового времени», «Конспекты от руки или актуальные технологии. Как компании внедряют EdTech-решения в процессы обучения сотрудников?» и «Lifelong learning: непрерывное обучение как катализатор карьерного роста». Эксперты поделятся, как преодолеть дефицит кадров в 2022 году, не потерять эффективность команды на удаленке, а также расскажут, что такое «геймификация образования» и каких лидеров сейчас стоит обучать компаниям.

Спикерами на мероприятии выступят ведущие специалисты и эксперты в теме корпоративного обучения, среди которых – директор по продукту Puzzle English Ольга Никульчикова, руководитель проекта ПАО «МТС» Татьяна Котельникова, директор направления корпоративных продаж ЛитРес и руководитель книжного рекомендательного сервиса LiveLib Алина Репкина, EdTech-предприниматель, сооснователь MIRA SCHOOL Мила Литвинская, основатель онлайн-школы по самооценке Self-Evolution, радиоведущая и бизнес-ментор Анетта Орлова, продюсер, издатель, брендинг и маркетинг эксперт, основатель ANNARUSSKA Group и бизнес-форума «Репутация» Анна Русска, а также президент и сооснователь Рыбаков Фонда Екатерина Рыбакова.

Мероприятие окажется полезным представителям бизнес-среды, общественных организаций, а также деятелям государственного сектора.

В завершение Форума состоится награждение лауреатов VI Премии «Эффективное образование». Награды удостоятся лучшие образовательные проекты, которые будут отмечены экспертным советом Премии.

Программа Форума и регистрация доступны по ссылке https://forum.knowprof.ru