Trafigura: в следующем году Европе потребуются громадные объемы газа

В Trafigura Group, второй компании планеты в списке крупнейших нефтяных трейдеров, уверены, что в 2023 году Европе придется импортировать огромные объемы сжиженного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю резко снизившихся поставок «голубого» топлива из России. Единственный способ более-менее обеспечить себя на зиму 2023-24 годов СПГ, который ввиду резкого скачка спроса на него в этом году в большом дефиците, это сохранить на континенте высокие цены на газ, т.е. попытаться «задавить» конкурентов, главным образом из Азии, длинным евро, пишут экономисты и аналитики торговой компании в годовом отчете. Что же касается безопасности и надежности поставок газа, то этот вопрос будет еще долго оставаться на повестке дня.

«Мы предполагаем, что газовые рынки и СПГ-рынки останутся волатильными,- говорится в отчете Trafigura.- Этой зимой Европа должны избежать веерных отключений электричества благодаря (наполненным) хранилищам и снижению потребления. Однако в 2023 году ей потребуется импортировать огромные объемы СПГ, потому что поставки (газа) из России очень резко сократятся».

Статья по теме: Еще одна страна готова вступить в схватку с Европой за сжиженный газ

Уже и так рекордно высокий импорт сжиженного газа помогает европейцам отапливать их дома после того, как с конца лета Россия начала поставлять в Европу лишь очень маленькую часть от прежних объемов трубного газа. Между тем, введя ценовой потолок на газ по примеру только что вступившего в силу нефтяного потолка, европейцы рискуют окончательно допилить пресловутый сук и остаться и без тех 40 млн кубов, которые «Газпром», выполняя контракты, все еще продолжает ежедневно отправлять на запад по нефтепроводам.

Давние «газовые» мечты Вашингтона сбылись в 2022 году. Большую часть потерь российского газа, которые очень ловко организовали американцы, Старый Свет закрыл американским сжиженным газом. Европейцы покупают СПГ за океаном несмотря на то, что он намного, в разы, дороже не только трубного газа из России, но и в 4 раза дороже того, что платят за него сами американцы. Причем, в следующем году по мере ввода в строй лихорадочно строящихся сейчас СПГ-терминалов объемы газового импорта из США, судя по всему, будут расти.

«Гибкий в отношении конечного пункта назначения американский СПГ стал заменой (российского газа)»,- цитирует Bloomberg Кристи Крамер, вице-президента Wood Mackenzie Ltd. по исследованиям газа и СПГ.

Две трети всего экспортируемого сжиженного газа из Соединенных Штатов в этом году попадала в Старый Свет. Доля Европы была бы значительно больше, если бы у нее была развитая СПГ-инфраструктура. Но в отсутствии СПГ-терминалов европейцы и немцы, в первую очередь, должны винить сами себя. Много лет получая дешевый газ сначала из СССР, а затем и из России, в ФРГ очевидно считали, что такой «праздник» продлится вечно и не строили модную СПГ-инфраструктуру, чтобы не выбрасывать, считали в Берлине, деньги на ветер. Даже когда Дональд Трамп продавил вопрос с терминалами сжиженного газа и Ангеле Меркель пришлось пообещать построить пару-тройку, она свое слово не сдержала и ничего не построила. В результате такой практичности, которую с учетом ее теперешних последствий правильнее было бы, пожалуй, называть «скупостью» и «недальновидностью», в 2022 году, когда немцы решили присоединиться к общеевропейскому бойкоту российских энергоносителей, они оказались без единого СПГ-терминала, т.е. у разбитого корыта.

Для Trafigura, как и для других сырьевых трейдеров, текущий год стал очень выгодным. Сингапурская компания продала сжиженного газа 13 млн тонн, что, между прочим, по сравнению с прошлым годом на миллион тонн меньше. Что касается природного газа, то объем реализации его остался почти тем же, что и в 2021 году – 23,7 млн тонн. Кроме торговли нефтью и газом, Trafigura также перед зимой закупила очень много нефтепродуктов и топлива и заполнила ими хранилища. Так что прибыль скорее всего будет высокой и в последнем квартале этого года, и в первом в 23-м году.

