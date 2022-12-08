Омский нефтеперерабатывающий завод будет выпускать полиэтилен и полипропилен

Компания «Газпром нефть» собирается наладить на Омском нефтеперерабатывающем заводе производство продуктов нефтехимии.

Об этом рассказал директор дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти» Олег Ведерников, передает ТАСС.

«Мы продолжаем изучать возможность развития Омского НПЗ в нефтехимическом направлении. Это обеспечит новый уровень гибкости производства благодаря вовлечению всей корзины промежуточных и побочных продуктов», — сообщил Ведерников. Он подчеркнул, что цель нефтепереработки — произвести максимальное количество продуктов, которые стоят дороже нефти.

«Предварительно мы планируем, что потенциальное производство будет включать в себя пиролиз с выпуском полиэтилена и полипропилена», — уточнил руководитель дирекции переработки.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» планирует по итогам текущего года увеличить переработку нефти в России до рекордных 41 млн тонн благодаря модернизации Омского и Московского НПЗ, на которую направлено 700 млрд руб. до 2025 года.

Омский нефтеперерабатывающий завод (АО «Газпромнефть-ОНПЗ») является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России и одним из крупнейших в мире, указывается на сайте компании. Мощность предприятия составляет около 22,2 млн т нефти в год. Глубина переработки — более 90%, выход светлых нефтепродуктов экологического класса «Евро-5» — свыше 71%.