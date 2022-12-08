Путин объяснил причину ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре

Президент РФ Владимир Путин на встрече с героями России объяснил причину ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре. По его словам, наша армия действительно это делает, но первые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны, – цитирует главу государства официальный сайт Кремля. – Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту?».

Он также напомнил, что ВСУ подорвали линии электропередачи с атомной электростанцией в Курской области. Также Путин назвал актом геноцида препятствование подачи воды в Донецк со стороны украинской армии, о чем никто из представителей западных стран и специальных органов по правам человека даже «не обмолвился».

«А вот если российская сторона только пошевелится, то в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную. Несмотря на это российская армия не перестанет выполнять боевые задачи», – пообещал президент РФ.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию, которую распространяют украинские СМИ о том, что ВС РФ якобы наносят удары по социальным объектам на Украине. По словам представителя Кремля, специальная военная операция выполняет свои задачи, но ударов по социальным объектам как не было, так и нет.

«Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, этому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые, прямо или косвенно, имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению. Работы в этом плане продолжаются», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.