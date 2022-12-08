Путин разрешил совершать сделки с акциями «Алросы» и «Полюса»

Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с акциями компаний «Алроса» и «Полюс».

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования или распоряжения», — указывается в документе.

Уточняется, что разрешение действует для 50,9 млн обыкновенных акций «Алросы» и 129,7 тыс. акций «Полюса».

«Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний, «Полюс» — крупнейший производитель золота в РФ.

Напомним, в прошлом месяце президент утвердил список предприятий топливно-энергетического комплекса и нефтесервисных компаний, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если для этого не получено специальное разрешение.

В рамках восьмого пакета санкций ЕС планировал ввести санкции на алмазы компании «Алроса», однако против этой меры выступила Бельгия, где находится одна из крупнейших алмазных бирж в мире.