Реал чемпион

Бразильский реал поднялся до уровня 0,19 доллара США (5,2 реала за доллар), будучи на отметке 0,18 (5,4 реала за доллар) еще 27 ноября. Впрочем, там же, где и сейчас он был и в начале ноября.

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Вообще же реал знавал куда лучшие времена, и чтобы не углубляться в историю отметим только, что в начале апреля бразильцы могли купить американский доллар всего за 4,6 реала. Возможно, к этому уровню он вернется не скоро.

Сейчас реалу помогли продажи доллара на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система США замедлит темпы повышения ставок (отметим, что спекуляции противоположного характера вызвали в эти дни распродажи акций на фондовых биржах мира). Но инвесторы начали ждать ослабления бразильской валюты после того, как новая администрация президента Лулы заявила о намерении ввести дополнительные государственные расходы.

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И в то же самое время центральный банк Бразилии намекнул на снижение ставок с июня 2023 года, несмотря на неопределенность в отношении траектории инфляции. С марта 2021 года, напротив, ставка росла, доведя стоимость заимствований до конечного уровня в 13,75% в августе. Этот ее уровень был подтвержден и накануне.

Бразильский реал — одна из немногих валют, что в этом году укрепилась относительно доллара, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Пара USD/BRL с 31 декабря 2021 года просела свыше 6%, а весной укрепление реала достигало 17%. Но удержать мощный ревальвационный темп после своего обвала в предыдущие годы национальная валюта Бразилии все же не смогла.

Государственные расходы растут, отмечает эксперт, а ставка бразильского ЦБ достигла пятилетнего максимума в 13,75% годовых, хотя в начале 2021 года была лишь 2%. Смысл годовой жесткости Центробанка — борьба с инфляцией, и регулятору удалось сбить темп роста цен с 12 до 6%.

Возможно, скоро центральный банк страны задумается и над смягчением монетарной политики, и для нацвалюты это будет негатив: связка «жесткость ЦБ-крепость нацвалюты» работает почти всегда, отмечает эксперт. Таким образом, считает Михаил Зельцер, в 2023 году реал может пойти на ослабление в сторону 5,8 за доллар США при текущем курсе немногим больше 5,2. И помешать такой активной девальвации реала способен лишь Федрезерв США, если он сам начнет обратный процесс сворачивания с пути ужесточения ДКП. Но это не базовый сценарий.

Доллар по отношению к бразильскому реалу в текущем году находится в широком и неопределённом по направленности движении, говорит, в свою очередь главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Котировки варьируются от 5,6 в начале года до минимумов 4,60 в апреле. Но с июля сохраняется небольшой и устойчивый диапазон 5,02-5,51. Который с конца ноября сузился ещё заметнее: 5,16 – 5,28.

Таким образом, указывает аналитик, валюта этой развивающейся страны на редкость инертно реагирует на размашистые движения «американца» к основным мировым валютам. Но в то же время, некоторое ослабление доллара в надеждах на смягчение политики ФРС США в последние два дня снижает и пару USD/BRL с 5,28 к 5,21. Однако она стойко держится в установленных рынком границах.

Не потревожило её и решение по процентной ставке центрального банка Бразилии в ночь на 8 декабря. Впрочем, отмечает Марк Гойхман, оно было предсказуемым – ставка осталась на уровне 13,75%, установленном ещё в августе. Позднее сегодня будет интересна статистика по октябрьским розничным продажам в Бразилии. Предполагается, что темп их повышения сократился до 2,3% год к году по сравнению с 3,2% в сентябре.

В целом, уверен эксперт, регулятор проводит схожую с ФРС политику, повышая ставку с марта 2021 года после её сокращения до 2% в 2019-2021 годах. Но темп повышения и уровень ставки в Бразилии намного выше, чем в США. В этом, в частности, одна из причин относительной устойчивости реала к доллару при всём различии двух экономик. Но из-за высокого процента ЦБ гособлигации Бразилии на уровне 12,8% имеют привлекательность, когда аналогичные бумаги США дают 3,5%.

Причём в Бразилии доходность выше инфляции, составляющей 6,5%. Тогда как американские трежериз не могут этим похвастать, отставая от своей инфляции в 7,7%. При этом Бразилия, как и положено стране развивающейся, имеет более высокие годовые темпы роста ВВП, чем в Штатах: 3,6% и 2,9% соответственно. И только безработица «подкачала» - в латиноамериканской стране она 8,3% против 3,7% в США.

Таким образом, заключает Марк Гойхман, реал — вполне полновесная валюта страны с достаточно привлекательной экономикой. Вероятно, тем не менее, что при таком сочетании ставки и инфляции ЦБ Бразилии не станет далее поднимать свой процент в обозримой перспективе. А ФРС продолжит это делать в борьбе с инфляцией. Можно предположить, что в таком случае доллар станет несколько укрепляться к реалу в предстоящие месяцы. Вероятно движение USD/BRL к верхней границе пятимесячного диапазона – 5,5.