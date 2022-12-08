Россиян предупредили о возможном резком скачке заболеваемости гриппом к Новому году

При несоблюдении гражданами необходимых мер профилактики пик заболеваемости гриппом может настигнуть россиян к новогодним праздникам.

«Если мы сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно в большом сообществе, большом количестве, скоплении людей готовиться к Новому году, то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

Она рассказала, что случаи заболевания «свиным гриппом» регистрируются в 74 регионах РФ, и отметила, что пришедший в этом году в Россию грипп «неприятный» и грозит «серьезными осложнениями».

«Мы видим прирост за прошедшую неделю почти 23% неделя к неделе. Это увеличение количества заболевших гриппом, за прошлую неделю заболело более 1 млн 200 тысяч человек с суммой острых респираторных инфекций и гриппом. Это много», — подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, заболеваемость COVID-19 также увеличивается, темп прироста составил 11,6%.

Меры профилактики для предотвращения заражения гриппом остаются такими же, как и при других респираторных заболеваниях, напомнила специалист: «маски, чистые руки, чистые гаджеты, чистое лицо, чистые дыхательные пути».

