Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Грайнер

Гражданина России Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД РФ, процедура обмена успешно прошла в аэропорту Абу-Даби.

«В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена, – отметили в ведомстве. – Дипломатические усилия позволили Москве договориться с Вашингтоном по организации обмена. Российский гражданин возвращён на родину».

Как ранее писал «Эксперт», ещё летом 2021 года Раиса Бут – мать российского бизнесмена Виктора Бута, который уже отбыл половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, – обратилась к лидерам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену с просьбой договориться об освобождении её сына и возвращения его на родину.

В своём письме, адресованному главам двух страны пожилая женщина подчёркивала, что если её сыну придётся находиться в американской тюрьме ещё половину срока, то она, скорее всего, его не дождётся. Отправиться же в США, чтобы навестить сына, она уже не может по состоянию здоровья.

В августе 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном обмен заключёнными Бута на американских заключённых, отбывающих наказание на территории России, однако процесс должен проходить исключительно в рамках согласованного президентами обеих стран канала.

«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован Путиным и Байденом», – отмечал тогда руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Наша справка

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу США в результате операции американских спецслужб. После чего он был экстрадирован в США.

В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали – 25 лет тюремного заключения. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

Сам Бут свою вину не признаёт ни по одному пункту. От дачи показаний в суде он отказался. Его защита настаивала, что россиянин действительно контактировал с предполагаемыми повстанцами, но только для того, чтобы продать им самолёты, а переговоры об оружии он вёл, чтобы подогреть интерес к себе со стороны возможных клиентов.