Сбер в будущем году может получить исторически рекордную прибыль

Главным событием сегодняшнего дня для фондового рынка стала публикация результатов деятельности Сбербанка за 11 месяцев и за ноябрь. Банк раскрыл данные до начала торгов и на открытии рынка котировки акций Сбера подпрыгнули на 0,8%.

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