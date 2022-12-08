Главным событием сегодняшнего дня для фондового рынка стала публикация результатов деятельности Сбербанка за 11 месяцев и за ноябрь. Банк раскрыл данные до начала торгов и на открытии рынка котировки акций Сбера подпрыгнули на 0,8%.
Сбер в будущем году может получить исторически рекордную прибыль
Несмотря на отличный отчет, акции Сбера 8 декабря очутились в числе лидеров снижения, вместе с бумагами «Норникеля» воспрепятствовав росту Индекса Мосбиржи. Очень приличный рост «НоваТЭКа» вытянуть его не мог. Зато не свалили индекс акции нефтяных компаний, несмотря на подешевение сорта Urals.
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