«Сбербанк» может вернуться к выплате дивидендов в 2023 году – эксперт

Несмотря на внешние ограничения и санкции «Сбербанк» смог адаптироваться к ситуации менее чем за год и начать зарабатывать. С учетом достаточного капитала и ликвидности вполне вероятно, что в 2023 году банк вернется к выплате дивидендов. Таким мнением поделилась доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Швандер.

В четверг, 8 декабря «Сбербанк» опубликовал финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за ноябрь и 11 месяцев 2022 года. В ноябре чистая прибыль составила 124,7 млрд рублей, что сопоставимо с октябрьским результатом этого года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 22,7%. Всего с начала года банк получил 174,8 млрд рублей чистой прибыли. В ожидании отчета на российском фондовом рынке акции банка росли, но на публикацию отреагировали сдержанно.

«Стоит отметить, что, это, безусловно, заслуга профессиональной команды. Сбер особо подчеркивает, что качество его кредитного портфеля остается стабильным, а банк запасом выполняет нормативы по достаточности капитала и ликвидности и не пользуется послаблениями ЦБ. На этом фоне вполне вероятно, что в следующем году компания вернется к выплате дивидендов. Так что акции Сбера, действительно, интересное и перспективное вложение для инвесторов», - отметила Швандер.

Розничный кредитный портфель «Сбера» в ноябре вырос на 1,8%, а с начала года вырос на 11% и достиг 11,8 трлн рублей. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+17,3%), а также кредитные карты (+26,8%), следует из отчета. Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,1% в ноябре и более 13% с начала года, составив 18,2 трлн рублей.