СМИ: действия Байдена приведут к расколу в отношениях США и Евросоюза

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США оказался провальным, ему так и не удалось донести до главы Белого дома Джо Байдена мысль о том, что введённый Вашингтоном закон о снижении инфляции серьёзно бьёт по всей еврозоне.

Как говорится в репортаже спутникового арабского телеканала Al Mayadeen, выдержки из которого публикует ИноСМИ, это и многие другие решения США могут спровоцировать раскол в отношениях Вашингтона и Брюсселя.

Журналисты при этом напомнили, в одном из своих недавних интервью Макрон указал о рассинхронизацию между ЕС и США. По его словам, вновь всё закрутилось вокруг энергии и энергокризиса. Также он отметил, что страны Европы выступают в роли покупателя энергоресурсов, а Соединённые Штаты производят и продают топливо.

«Пропасть между ними просто огромная, она влияет как на покупательную способность, так и на ощущение конкуренции в двух обществах», – заявлял Макрон.

Кроме того, французский лидер добавил, что в конфликте на Украине принимают участие обе стороны, однако страдает от него прежде всего Европа. В репортаже арабского телеканал отмечается, что Макрон пока не осознаёт, что США просто решили принести Евросоюз в жертву на пути к собственным целям.

«С течением времени ситуация будет только ухудшаться. Не зря же говорят, что быть врагом Америки опасно, но быть её другом – смертельно опасно. В итоге Европа рискует утонуть в энергетическом кризисе, будучи просто не в состоянии ни отказаться от антироссийских санкций, ни подтолкнуть Киев к мирному урегулированию, ни даже обрести независимость от Вашингтона», – заявили на Al Mayadeen.

Как ранее писал «Эксперт», Франция и Германия призывают Еврокомиссию действовать более решительно против реформ в США, которую могут спровоцировать трансатлантическую торговую войну.

Таким образом, две главные экономики Старого Света отложили в сторону разногласия, которые возникали в последнее время в их отношениях, и выпустили совместное заявление. В частности, Париж и Берлин намерены изучить все возможности для защиты европейской промышленности против дискриминационных мер, принятых Вашингтоном и Пекином.