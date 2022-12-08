ЦБ простимулирует кредитование малого и среднего бизнеса

Банк России рассмотрит дополнительные меры, чтобы упростить регулирование кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Могут быть уточнены и параметры механизма предоставления банкам финансирования по стимулированию такого кредитования. Это должно способствовать снижению издержек банков при работе с малым и средним бизнесом и повышению доступности кредитов для предпринимателей, сообщили в пресс-службе ЦБ по итогам встречи руководства с представителями деловых объединений РФ.

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«Были также подведены первые итоги работы платформы "Знай своего клиента", запущенной в июле этого года. Более чем на треть сократилось количество отказов бизнесу в проведении операций по Федеральному закону № 115-ФЗ, при этом снизился объем сомнительных операций — во многом благодаря тому, что банки могли уделять больше внимания компаниям с высоким уровнем риска», — сообщили в ЦБ.

Участники совещания отметили, что бизнесу тоже хотелось бы получить доступ к данным этой платформы, в том числе для оценки риска контрагентов. Регулятор пообещал обеспечить такую возможность к середине 2023 года.

Кроме того, руководство ЦБ и представители предпринимательского сообщества обсудили развитие трансграничных платежей с дружественными странами и прием оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). К ноябрю к ней уже подключились 479 тыс. торгово-сервисных предприятий, во многом благодаря правительственной программе компенсации комиссий, которые бизнес платит банкам за прием платежей через СБП. Банк России намерен обсудить с кабмином возможность продления этой программы и на 2023 год.

