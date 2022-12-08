В Германии пытаются найти «русский след» в попытке государственного переворота

7 декабря в Германии, была предотвращена попытка организовать государственный переворот. Известно, что экстремисты готовились к этому на протяжении года. Теперь же в этом инциденте пытаются найти «русский след», пишет деловая газета «ВЗГЛЯД».

Напомним, по делу проходят сейчас проходят 52 активиста организации, которая в ФРГ признана экстремисткой. При этом 25 человек уже задержаны. В числе арестованных есть и гражданка России, которая якобы разрабатывала план по изменению государственного строя в ФРГ.

По данным издания, правоохранительные органы ФРГ полагают, что россиянка выступала в качестве пособника в действиях террористической организации. Она якобы должна была обеспечить контакты лидеров заговорщиков с официальными лицами в посольстве РФ в Берлине, чтобы в случае успешного переворота начать переговоры с «бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны». Данный факт будут тщательно расследовать.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию о попытке государственного переворота в Германии. По словам представителя Кремля, это внутренние проблемы ФРГ, а речи о вмешательстве РФ в данные события идти не может.

