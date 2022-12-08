В Кремле сделали важное заявление о целях спецоперации России на Украине

Руководить президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами сделал важное заявление о целях специальной военной операции на Украине.

По словам представителя Кремля, речи о присоединении новых территорий к России по итогам СВО не идёт, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ, передаёт РИА Новости.

«О присоединении к России новых территорий речи не идёт, – подчеркнул он. – По крайней мере никаких заявлений на этот счёт не было. Но всё равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что ещё в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые предстоит освободить».

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера, речь идёт о части Донецкой народной республики, а также о том, «что вошло в состав России и потом было обратно оккупировано украинскими войсками».

При этом Песков подтвердил, что целями спецоперации остаются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса.

«Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом РФ ещё 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведённых там референдумов. Вот, о чем говорил президент», – резюмировал представитель Кремля, комментируя по просьбе одного из журналистов слова Путина о присоединении новых территорий.

Как писал «Эксперт», ранее Песков отмечал, что задачи спецоперации обозначены, и их выполнение будет означать её завершение.

«Президент РФ Владимир Путин обозначил задачи, стоящие перед СВО. Выполнение этих задач будет означать её окончание», – подчёркивал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства при этом не стал тогда отвечать на вопрос, можно ли будет считать успешной завершение спецоперации, если нынешнее руководство Украины сохранит власть.