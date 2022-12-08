В Минэнерго заявили, что потолок цен на нефть не окажет существенного влияния на экономику РФ

Колебания добычи нефти в России из-за введения ценового потолка не превысят весенних значений.

Такое мнение озвучил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, передает «Интерфакс». Чиновник прокомментировал заявление экспертов ЦБ о возможном шоке для экономики страны из-за введения лимита на стоимость российской нефти, уточняет агентство.

«В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний», — отметил Сорокин.

Замглавы министерства подчеркнул, что мнение экспертов может не совпадать с прогнозами самого регулятора.

Также он указал на то, что отсутствие избытка предложения поддерживает цены на энергоресурс, несмотря на риски рецессии и волатильность.

Накануне, 7 декабря, департамент исследований и прогнозирования Центробанка РФ в бюллетене «О чем говорят тренды» предположил, что эмбарго на российскую нефть и введение потолка цен на сырье из России могут значительно снизить экономическую активность в России.

Евросоюз и G7 согласовали предельную стоимость для российской нефти на уровне $60 за баррель. С 5 декабря страны этих альянсов, а также Австралия не позволяют своим компаниям оказывать услуги по транспортировке и страхованию, финансовые, брокерские и технические услуги, связанные с морской доставкой нефти из РФ, если цена их продажи превышает установленный потолок. Аналогичное решение по нефтепродуктам вступит в силу 5 февраля. В Москве неоднократно заявляли, что Россия не будет поставлять нефть в страны, вводящие потолок цен; по словам вице-премьера Александра Новака, власти РФ разрабатывают соответствующий механизм.