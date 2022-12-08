В Минфине объяснили увеличенное предложение флоатеров на аукционах госдолга

Минфин выступал и выступает за размещение традиционных облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом, но в этом году «произошло изменение тактики», и «микс предложения» сместился в сторону ОФЗ с плавающей ставкой. Замминистра финансов Тимур Максимов на «Российском облигационном конгрессе» назвал четыре причины, которые повлияли на изменение тактики, передает агентство «Прайм».

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«Во-первых, в этом году было два погашения по выпускам с плавающим купоном в объеме порядка 212 и 100 млрд рублей. То есть выбыло из оборота 300 млрд рублей облигаций с плавающей ставкой, поэтому мы имели возможность заместить выбывшие инструменты», — сообщил Максимов.

Во-вторых, по его словам, Минфин больше беспокоит не номинальный объем, а доля предлагаемых ОФЗ. Поэтому при общем росте портфеля номинальный объем предлагаемых флоатеров может увеличиться, сохраняя ту же долю, отметил Максимов.

«Третий, самый важный момент, мы сейчас по целому ряду признаков видим, что на российском финансовом рынке преобладает ощущение переломного момента с точки зрения всей экономической парадигмы развития России. Старое больше не работает, новое еще не выстроено — это значит, как любят говорить аналитики, наблюдается момент значительной неопределенности. И в такие периоды рынок скорее опасается брать процентный риск на себя в большом объеме», — пояснил замглавы ведомства.

Предлагая плавающие ставки, Минфин, по его словам, помогает «частично снять опасения» игроков, и выражает готовность брать на себя процентный риск.

Кроме того, размещение флоатеров позволяет министерству решать задачу по привлечению объема, который в силу программы заимствований необходимо привлекать, «без давления на кривую фиксированных ставок и негативных последствий для доходностей в целом на рынке», добавил Максимов.

