В Уголовный кодекс предложили ввести наказание вплоть до пожизненного за диверсии и призывы к ним

В Госдуму внесли поправки к Уголовном кодексу РФ, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие и финансирование диверсионной деятельности.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает ТАСС.

«Предполагается внести поправки в Уголовный кодекс, предусмотрев отдельно уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности», — сообщил Пискарев. Он уточнил, что в законопроекте говорится о трех статьях УК РФ, «которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы».

Парламентарий пояснил, что речь идет об ответственности за «содействие, вовлечение, призывы, склонение и финансирование диверсионных актов». Также предполагается сделать уголовно наказуемыми обучение диверсиям и «создание преступных сообществ с целью совершения диверсионных актов».