Украинские войска несут чрезвычайно большие потери в боях против ВС РФ.

Об этом в интервью изданию из США Newsweek заявил основатель американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» Эндрю Мильбурн. По его словам, информация о том, что потери ВСУ чудовищные – является правдой.

«Они несут чрезвычайно большие потери, – подчеркнул он. – Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70% жертв являются обыденностью, не преувеличены, подтверждаю это».

Как подчеркнул Мильбург, в настоящее время власти Украины испытывают заметные проблемы с пополнением армии.

«Часто бывает, что на передовую отправляют совсем ещё зелёных новобранцев без необходимого уровня военной подготовки. Также ВСУ катастрофически не хватает финансирования», – утверждает основатель ЧВК.

На фоне отсутствия денег у украинской армии и из-за того, что большая часть средств тратится на починку и замену поврежденных машин, уже в начале 2023 года дальнейшая деятельность «Моцарта» на Украине может оказаться под ударом, предположил Мильбурн.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 8 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о крупных потерях ВСУ за прошедшие сутки.