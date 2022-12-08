Владимир Ефимов: 180 млрд рублей превысил объем льготных кредитов, выданных компаниям Москвы

Объем льготных кредитов, выданных московским компаниям в рамках антикризисной господдержки, в 2022 году составил 181,1 млрд рублей. Средства, полученные в рамках этих займов, предприятия направляют на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и строительство нежилой недвижимости, сообщил 8 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, программа льготного кредитования появилась в Москве в марте 2022 года. В июле, по решению мэра Москвы Сергея Собянина, ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели снизили с 9 до 3% годовых, а их максимальный размер увеличили с одного до трех млрд рублей.

«Льготные кредиты стали одним из самых эффективных инструментов антикризисного плана поддержки бизнеса. Несмотря на то, что большинство проблемных вопросов в работе столичных предприятий, связанных с санкционной политикой, решены, мы не останавливаем действие программы и продолжаем принимать заявления на получение льготных кредитов. Общий объем средств, полученных по одобренным заявкам от более чем 70 организаций, составил 181,1 млрд рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Сегодня предприятия столицы вернулись к планированию инвестиционной деятельности, разработкам новой продукции и расширению производственных мощностей, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Средства получили производители косметических средств, компании сферы переработки отходов и других отраслей. Сегодня сумма одобренных компаниям заявок достигла 10 млрд рублей», — добавил он.

Добавим, для реализации программы льготного кредитования из бюджета Москвы направили дополнительные 20 млрд в городской фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Чтобы получить средства по льготной ставке, предприятия сначала заключают кредитный договор, а затем обращаются в фонд. После одобрения заявки на счет компании в банке, где открыт кредит, ежемесячно перечисляется сумма необходимой «доплаты».

В столице действует множество антикризисных мер поддержки бизнеса. Среди них субсидирование кредитных ставок, предоставление различных гарантий, а также адресная помощь отдельным предприятиям и секторам, рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «ТВ Центр».