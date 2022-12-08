Власти выделят 60 млн рублей на проект по запуску издательской системы на основе российского ПО

В России планируют выпустить национальную издательскую систему для замещения иностранного софта, который в настоящее время используют крупные федеральные издания.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Минцифры и топ-менеджеров российских изданий, чиновники и участники рынка уже обсудили такую возможность.

Уточняется, что отечественную систему запустить на базе российского редакционно-издательского комплекса Axiocat. По словам директора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимира Григорьева, программа требует доработки, на которую планируется выделить порядка 60-65 млн руб.

Газета отмечает, что соответствующий проект уже одобрен правкомиссией по цифровому развитию, заявка на финансирование направлена в фонд «Сколково».

В компании Axiosoft, выступающей разработчиком Axiocat, рассказали, что бюджетные средства покроют 80% затрат на доработку системы; остальные 20% предложено софинансировать издательствам, которые войдут в инициативную группу и в перспективе смогут купить готовый продукт за 20% от его коммерческой стоимости.

По сведениям «Ведомостей», запустить национальную издательскую систему планируется во втором квартале 2024 года.