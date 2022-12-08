Вместо яхт деньги ринулись в коммерческую недвижимость

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость по предварительным итогам 2022 год,а достиг 221 млрд рублей, в сравнении с прошлым годом увеличившись на 25%. Это, передает ТАСС со ссылкой на заявление старшего директора, компании Core.Xp Ирины Ушаковой, произошло отчасти благодаря продаже объектов иностранными собственниками.

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Покупка продаваемых иностранцами объектов дала 29% в общий показатель года. Продавцами стали те компании, кто ушел или находятся в процессе выхода с российского рынка, отмечают в Core.Xp.

В структуре инвестиций лидерами стали офисный и складской сегменты. Они привлекли 37% и 34% объема вложений соответственно. Доля торговой недвижимости составила 17%.

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В целом же, по предварительным итогам 2022 год,а общий объем инвестиций в недвижимость России составил 375 млрд рублей, снизившись на 8% по отношению к результату 2021 года.



Рост инвестиций в коммерческую недвижимость – это естественная реакция рынка на освобождение таких объектов уходящими компаниями, комментирует ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Такие объекты часто продаются со значительными скидками, поскольку для уходящих компаний важен вопрос сроков продаж. Аналогичные процессы происходят в сфере промышленной недвижимости, но в данном сегменте многие уходящие компании практикуют опцию возможного возврата через несколько лет.

Для прочих же объектов недвижимости, вроде складских помещений, или офисов, опция на случай возвращения более редкое явление, указывает аналитик. В свою очередь, для отечественного бизнеса и частных лиц, инвестиции в коммерческую недвижимость это способ вложить свои деньги на фоне резкого сокращения возможностей, полагает он.

Вложения в коммерческую недвижимость – это, с одной стороны, возможности для расширения бизнеса на фоне возникшего вакуума, или, с другой, приобретение активов по сниженным ценам в надежде на восстановление стоимости при прохождении кризисного периода. Соответственно, делает вывод эксперт, если мы вычтем объёмы, выставленные на продажу иностранными компаниями, то на рынке присутствует явный спад.

Однако дополнительное предложение с их стороны по заниженным ценам это возможность, от которой сложно отказаться, добавляет Андрей Кочетков. В иные времена эти средства могли быть направлены на покупку за границей вилл, яхт и прочей атрибутики богатой жизни, но текущие условия определяют движение денег от статусных вложений в сферу потенциальной прибыльности. Любой кризис имеет начало и конец и деньги это хорошо чувствуют, заключает эксперт.