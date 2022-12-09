Акции дня: бумаги «АЛРОСА» не выдержали давление

Акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» возглавили список лидеров падения по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 9 декабря. За день акции подешевели на -4,94% до 61,40 руб. за штуку.

Котировки снижались на опасениях об увеличении налога на полезные ископаемые (НДПИ) для компании. Соответствующие поправки в налоговый кодекс уже готовит Минфин. «У нас в настоящее время в Налоговый кодекс вносится изменение об увеличении на ограниченный срок, на первый квартал 2023 года, НДПИ на 19 млрд рублей на природные алмазы, которые добываются компанией АЛРОСА», — приводятся в СМИ слова директора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергея Романова.

Ожидается, что поправки будут внесены в Госдуму уже на следующей неделе.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,30% до 2177,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,23% до 1099,12 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:28 мск составила 77,24 долларов за баррель (+1,43%). Российская валюта слабела– 62,5 руб. за доллар.