Авторынок китайский на три четверти: дилеры назвали оставшиеся в России бренды

К концу 2022 года на российском автомобильном рынке остались только 14 брендов из 60. Из них только три — российские, а остальные — китайские. Это следует из письма ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в адрес дилеров китайских брендов, передает РИА Новости.

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«На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов на начало 2022 года только 14. Из них три бренда — отечественные: Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda», — говорится в письме.

В ассоциации также подчеркнули, что с точки зрения «национального микса» российский авторынок уже китайский на 78%.

Поставки автомобилей в Россию приостановили почти все европейские, американские и корейские бренды. Минпромторг внес в перечень параллельного импорта автомобили Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin. По словам автодилеров, ежемесячно в РФ по такой схеме импортируют порядка 2-3 тыс. машин, в основном премиального сегмента.