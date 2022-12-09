Авторынок китайский на три четверти: дилеры назвали оставшиеся в России бренды

К концу 2022 года на российском автомобильном рынке остались только 14 брендов из 60. Из них только три — российские, а остальные — китайские. Это следует из письма ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в адрес дилеров китайских брендов, передает РИА Новости.
«На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов на начало 2022 года только 14. Из них три бренда — отечественные: Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda», — говорится в письме.
В ассоциации также подчеркнули, что с точки зрения «национального микса» российский авторынок уже китайский на 78%.
Поставки автомобилей в Россию приостановили почти все европейские, американские и корейские бренды. Минпромторг внес в перечень параллельного импорта автомобили Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin. По словам автодилеров, ежемесячно в РФ по такой схеме импортируют порядка 2-3 тыс. машин, в основном премиального сегмента.