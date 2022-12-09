Глава Exxon: сжиженный газ будет в дефиците еще четыре года

Президент американского нефтяного гиганта Exxon Mobil Даррен Вудс выступил в роли пророка и спрогнозировал дефицит сжиженного газа (СПГ) как минимум еще на четыре года, до 2026 года включительно.

«Стоит оглядеться по сторонам и становится понятно, что планете не будет хватать сжиженного газа, вероятно, до 2026 год включительно,- заявил Даррен Вудс на саммите глав компаний, организованном Wall Street Journal (WSJ) и проходящем на этой неделе в Вашингтоне.- По крайней мере, мы видим ситуацию именно так. Для того, чтобы заработали очень крупные (новые) проекты, потребуется время».

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В своем последнем квартальном отчете Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что сложная обстановка на газовых рынках сохранится и в 2023 году, потому что Россия продолжает сокращать поставки газа в Европу. МЭА подчеркнуло, что спрос Европы на СПГ спровоцировал очень острую конкуренцию на него в масштабах всей планеты. Согласно данным Евросовета, Евросоюз в прошлом 2021 году импортировал 81% всего необходимого для нужд объединенной Европы газа.

Выступая на WSJ Саммите, Вудс заявил, что Exxon Mobil понимает всю важность газа и поэтому активизирует работу в газовом секторе.

«Если вспомнить пандемию, когда все прекращали инвестировать, то мы вложились в строительство очень крупного СПГ-терминала в США,- рассказал Даррен Вудс, возглавивший Exxon пять лет назад.- К счастью, мы продолжаем эти инвестиции и не снижаем темпов. Наша дальновидность проявилась в резком скачке спроса Европы на газ. Сейчас мы приближаемся к запуску СПГ-терминала, после чего начнем снабжать Европу газом».

Он также объяснил, что под его руководством нефтегазовая компания перешла на контрциклический подход к инвестициям.

«Многие из вас помнят, как много в 2017-18 годах говорили о том, что нефть и газ находятся на спаде и что они скоро будут никому не нужны. Многие игроки (в то время) ушли из добывающего сектора. Мы решили воспользоваться этой возможностью, поэтому наши расходы выросли как раз в то время. Портфель наших проектов составлен по плану, разработанному в 2018 году».

В этом году Exxon радует акционеров высокими дивидендами. На фоне скачка цен на газ и рекордных объемов переработки нефти прибыль Exxon Mobil в третьем квартале 2022 года почти утроилась (!), а выручка подскочила более чем на 50% и превысила 100-миллиардный рубеж. Стоимость акций Exxon в этом году выросла на 72% несмотря на то, что индекс SPX за это же время снизился на 17,1%.

