Денежная база в России снизилась на 2,7 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 2 декабря составил 15 трлн 722,7 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 0,02%, или на 2,7 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: Экономика покрывается броней 25 ноября объем денежной базы в узком определении был равен 15 трлн 725,4 млрд рублей, 18 ноября — 15 трлн 826,9 млрд рублей, 11 ноября — 15 трлн 789,7 млрд рублей. В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

