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Денежная база в России снизилась на 2,7 млрд рублей

9 декабря 2022, 14:21

По состоянию на 2 декабря объем денежной базы в узком определении составил 15,723 трлн рублей

Коллаж: Тамара Ларина, Expert.ru
Финансы

Объем денежной базы в узком определении в России на 2 декабря составил 15 трлн 722,7 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 0,02%, или на 2,7 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

25 ноября объем денежной базы в узком определении был равен 15 трлн 725,4 млрд рублей, 18 ноября — 15 трлн 826,9 млрд рублей, 11 ноября — 15 трлн 789,7 млрд рублей. 

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.
 