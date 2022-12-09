Экс-глава спецслужбы «Натив» призвал Киев не радоваться возможным поставкам израильских «чудо-ракет»

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми призвал ВСУ сильно не радоваться из-за заявления советника по национальной безопасности Израиля Эяля Хулата о возможности поставок Киеву баллистических ракет высокой дальности.

В интервью РИА ФАН экс-глава спецслужбы «Натив» заявил, что речь идёт о недавно разработанных Иерусалимом ракетах «Лорас» с радиусом действия до 400 км. Напомнив, что Вашингтон отказался поставлять Киеву ракеты высокой дальности, он выразил убеждённость, что Израиль никогда не пойдёт против США в таком вопросе.

«Надо понимать, что поставки Украине сверхдальних ракет навсегда перечеркнут нормальные отношения Израиля с Россией, – предупредил он. – То есть получается, что американцы не поставляют своих дальнобойных ракет даже к уже поставленным HIMARS, а Израиль вдруг возьмёт и побежит впереди планеты всей и поставит».

Как считает Кедми такого не будет, так как это вообще противоречит хоть какой-то логике.

«При всей критике израильского руководства, и бывшего, и нынешнего, нельзя приписывать ему такой идиотизм», – отметил он.

При этом он считает, что даже если ВСУ получат «Лорасы», то это «сомнительная радость». По словам Кедми, специалисты, которые нахвалявают эти «чудо-ракеты» забывают, что они даже не стоят на вооружении израильской армии, так как в Минобороны страны решили, что они им даром не нужны.

«Выходит, что украинские власти радуются вероятным поставкам ракет, от которых отказался даже производитель. Долго не знали, кому их впихнуть. Единственный, кто однажды, наконец, согласился – был Азербайджан, использовавший их потом против Армении. Теперь вот, наверное, думают впихнуть это горе-чудо-оружие Киеву. Но здесь нечему радоваться, тут плакать надо», – резюмировал ветеран израильской разведки.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам Кедми, у ВС РФ есть оружие, позволяющее наносить значительный урон противнику и в итоге победить его без использования ядерных ракет. Как рассказал бывший руководитель спецслужбы «Натив», речь идёт о гиперзвуковых и межконтинентальных ракетах, которых нет у одного другого государства в мире.