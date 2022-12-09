Эксперты: ремонт нового корпуса "Технополиса "Москва" позволит расширить спектр компаний на площадях ОЭЗ

Переоснащение бывшего корпуса завода «Рено» имеет важное значение для расширения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». В условиях дефицита площадей под размещение новых производств использовать здание в качестве склада было бы нецелесообразно. Такое мнение высказали эксперты, комментируя решение мэра столицы Сергея Собянина отремонтировать корпус и включить в состав технополиса. После завершения работ в нем разместятся новые резиденты, в том числе, производители коммунальной техники и малогабаритных гусеничных вездеходов.

Логика смены целевого назначения данного объекта совершенно очевидна, полагает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян. «С учетом реорганизации предприятия, изменения его номенклатуры и в силу ряда внешних факторов текущий вариант использования корпуса под парковку и склад запчастей очевидно малоэффективен. Проект завода "Москвич" предполагает более системную доставку комплектующих, сбыт продукции; держать в качестве склада специально оборудованный корпус экономически нецелесообразно», — подчеркивает он.

Сегодня ОЭЗ Москвы переполнена, предприниматели нуждаются в новых площадях для новых технологичных производств. «Все это не могло не подтолкнуть власти к принятию решения, которое позволит расширить спектр компаний на площадях ОЭЗ, получающих поддержку города, и активизировать выпуск так необходимой Москве и России малогабаритной коммунальной и гусеничной техники. В условиях санкционного давления это особенно актуально», — отмечает Сурен Варданян.

По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, адаптация и переоснащение этой площадки имеет важное значение для расширения площадей ОЭЗ Москвы, которая уже стала одной из центральных площадок индустриальной активности. «Планируемое увеличение производственных площадей для нужд новых резидентов окажет поддерживающее воздействие на экономическую активность московской промышленности», — полагает он.

«В этом году, несмотря на санкции, резиденты ОЭЗ показывают высокие результаты. Так, за три квартала 2022 года инвестиции компаний-резидентов составили 23,8 млрд рублей. Это на 2,1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года и втрое больше, чем за тот же период 2020 года. При этом выручка резидентов превысила 31 млрд рублей, что на 58% больше, чем в 2021-м», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, мэрия Москвы сегодня сообщила о выделении 260 млн рублей на первоочередной ремонт бывшего корпуса завода «Рено». В ходе работ проведут утепление фасада, укрепление кровли, переустройство помещений и обновление инженерных коммуникаций. Ранее здание использовалось под стоянку готовых автомобилей, а также для хранения комплектующих. Сделка по приобретению корпуса для нужд ОЭЗ была закрыта в июле 2022 года после реорганизации «Рено» в автозавод «Москвич».

Как подчеркнули в администрации города, в ближайшее время территорию технополиса Москва планируется расширять и дальше. Площадка «Печатники» должна стать основной базой для кластера электромобилестроения, который объединит порядка 40 компаний, включая автозавод «Москвич». На данный момент она занимает примерно 32 га, здесь работает более 130 компаний, инвестировавших в свои производства около 20 млрд рублей.