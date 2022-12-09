Энергетики держат нос по ветру

Представители отечественного рынка возобновляемой энергии полагают, что в вопросе построения новых станций и развития технологий ВИЭ Россия вовсе не находится в «тупиковой ситуации». Более того, даже крупные российские нефтегазовые компании порой продолжают придерживаться «зеленого курса».

Уход западных игроков сыграл только на руку нашей стране. Появились новые компании, стремящиеся к увеличению производственных мощностей. Обо всем этом зашла на Международном форуме по ветроэнергетике РАВИФОРУМ-2022, организованном Российской ассоциацией ветроиндустрии и проходящем в эти дни в Москве.

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«Зеленый» курс на Африку

Безусловно, весь комплекс вопросов, связанных с санкционным давлением Запада на Россию, по полной программе коснулся и ВИЭ-сектора. Те же европейские производители ветрогенераторов без каких-либо зазрений совести отказались от сотрудничества с РФ, хотя в широком смысле «зеленый ветер» в наши пенаты задувал как раз из Евросоюза.

Логика бывших партнеров в данном вопросе не совсем понятна. Получается, они готовы всю свою многолетнюю борьбу за улучшение экологии свести на нет по политическим причинам. Ведь нелепо предполагать, что если в ЕС экономика таки будет «зеленой», а в расположенной по соседству РФ — нет, то Европа все равно останется «цветущим садом». Впрочем. что сделано, то сделано.

«Конечно, мы испытали все серьезный удар, но устояли. В ноябре-декабре производственная цепочка работает, идут отгрузки оборудования, поставки. Да, логистика несколько хромает, но мы уже во многом перестроились, получаем необходимые компоненты, электротехнику и так далее», — отметил на пленарной сессии РАВИФОРУМА-2022 генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

По его словам, сейчас как никогда необходим диалог всех игроков и координация действий в рамках долгосрочной программы развития. При этом он обратил внимание, что очевидна тенденция консолидации компаний, а также перехода к принципиально новому типу проектов.

Кроме того, как считает генеральный директор «НоваВинд», поскольку полная локализация производства достаточно затратна, представителям ВИЭ необходимо интегрироваться самые разные в цепочки поставок. Им не стоит концентрироваться исключительно на работе внутри РФ. Можно приглядеться к рынкам дружественных стран. В том числе тех, кто пока вовсе не развивает проекты возобновляемой энергетики. Например, африканских государств. Именно там компетенции российский игроков могли бы пригодиться.

Заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию ПАО «Татнефть» Ренат Нугайбеков обратил внимание, что несмотря на все трудности, эта компания не ушла с «зеленого курса». Он напомнил, что в РФ ожидается слабое развитие ВИЭ-генерации ввиду сильной конкуренции с более дешевым природным газом. Ключевой для развития отрасли будет позиция государства по поддержке ВИЭ-проектов в новых внешних условиях. На данный момент сценарий развития российского сектора возобновляемой энергетики и планы по развитию господдержки в новых реалиях не представлен, так как публикация новой Энергетической стратегии РФ перенесена на середину 2023 года. При этом глобальные экологические и экономические предпосылки развития ВИЭ остаются.

Кроме того, с уходом с российского рынка основных потребителей «зеленой» электроэнергии — западных компаний, готовых к покупке более дорогой «чистой» энергии по прямым двусторонним договорам — снизится потенциальный целевой спрос. Однако в 2019 году «Татнефть» подписала Протокол о намерении сотрудничества с Национальной глобальной сетью по поддержке Глобального договора ООН. Документ предусматривает реализацию проектов в сфере устойчивого развития. На данный момент компания не собирается от него отходить.

Развитие ВИЭ для «Татнефти» интересно с точки зрения поддержания позитивного имиджа ответственного производителя, снижения воздействие на климат, позиционирования в качестве низкоуглеродного игрока нефтегазовой отрасли, достижения целей «углеродной нейтральности».

Национальная турбина на повестке дня

Между тем, уход с российского рынка западных игроков стал отправной точкой для ряда новых компаний, основанных «выходцами» из иностранных фирм. Яркий тому пример — НПО B&B Industries появившаяся после ухода датского производителя ветрогенераторов Vestas.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» директор НПО B&B Industries Кимал Юсупов заметил, что на данный момент его компания занимается монтажом и сервисными работами на ветряных установках. Собственное производство пока еще не налажено, хотя оборудование Vestas осталось в РФ.

«Прибыль, которую сейчас получаем, мы пытаемся вкладывать в НИОКР. Глобальная цель — создание национальной турбины. Несмотря на трудности, мы понимаем, что это принципиально важная задача. Все развернулись от запада к китайцам. Но чем Китай отличается от Германии? Здесь та же схема, что-то продадут, что-то нет. Этого нам больше не надо. Должно быть свое», — заметил он.

С таким подходом в общем согласен и директор по стратегии компании «Силовые машины» Дмитрий Остапчук. «Ключевой задачей развития, вставшей сегодня перед ветроэнергетической индустрией, является организация национального производства, предусматривающего полное владение интеллектуальными правами на продукт. В среднесрочной перспективе “Силовые машины” нацелены на создание технологически независимого производства ветроэнергетических установок в России. Для нас этот продукт комплементарен, мы можем обеспечить его быструю постановку на производство. Сегодня мы оцениваем спрос и рассматриваем потенциальных партнёров для его реализации», — резюмировал он.

Стоит отметить, что у в ВИЭ в целом и ветроэнергетики в частности в РФ в наши дни есть не только проблемы, но и достижения. Например, в рамках РАВИФОРУМА-2022 за вклад в развитие строительства ветропарков в России премией «Золотой ветер» был награжден генеральный директор компании «Авокран-Тюмень» Алексей Строгов. Это предприятие осуществляет работы от проектирования ветропарка до подготовки его к пуско-наладочным работам. На сегодняшний день ей установлено более 280 ВЭУ общей мощностью более 700 мВт.

Не ветром единым

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что российское экспертное сообщество не всецело поддерживает тренд на популяризацию ВИЭ. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Эксперту», что на данный момент у подобного типа станций есть достаточно много лоббистов, которые хотят получить средства от региональных и федерального правительств.

«Но сейчас у нас есть приоритеты, на мой взгляд, более интересные. Мы кардинально зависим от экспорта нефти, и нас пытаются ограничить в цене на нее. Значит, нам кровь из носу нужны свои транспортные и страховые компании, свое судостроение. Необходима новая газовая труба в Китай, собственные технологии СПГ. Это намного важнее ВИЭ. Опять же, возобновляемые источники энергии можно финансировать при условии, что идет резкий рост локализации производства. Если, например, мы сами будем делать ветряные станции и солнечные батареи. Но если это будет в большой степени закупка иностранного оборудования — то ставка выглядит сомнительно», — подчеркнул он.

Кроме того, Станислав Митрахович напомнил, что если в 2021 году перед РФ стоял способствовавший развитию ВИЭ вопрос, как продавать товары в условиях трансграничного углеродного налога, то сейчас для нашей страны это уже не так актуально. «Что нам этот налог, если нас от европейского рынка отстраняют», — заключил эксперт.

Остается добавить, что полностью сворачивать все программы, касающиеся ветряной или солнечной энергетики России даже в столь непростых условиях, конечно, не стоит. Ведь определенные перспективы здесь есть. Однако правильно расставить приоритеты в области господдержки различных энергетических секторов — это, пожалуй, вопрос выживания всей экономики РФ.