Кабмин позволил компаниям еще полгода не раскрывать финансовую отчетность

Правительство на шесть месяцев продлило действие нормы, позволяющей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства. Ранее срок действия нормы, принятой в ответ на введение санкций, был ограничен 31 декабря текущего года.

Статья по теме: Вопреки тренду: некоторые банки решились на раскрытие отчётности «Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний», — пояснили в пресс-службе. В правительстве также напомнили о продлении до 1 июля действия нормы, позволяющей не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.

