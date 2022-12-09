Экономическая политика Санкции

Кабмин позволил компаниям еще полгода не раскрывать финансовую отчетность

9 декабря 2022, 16:02

Действие нормы, разрешающей компаниям не публиковать консолидированную финансовую отчетность, продлено до 1 июля 2023 года

пресс-служба правительства

Правительство на шесть месяцев продлило действие нормы, позволяющей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства. Ранее срок действия нормы, принятой в ответ на введение санкций, был ограничен 31 декабря текущего года.

«Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний», — пояснили в пресс-службе.

В правительстве также напомнили о продлении до 1 июля действия нормы, позволяющей не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.
 