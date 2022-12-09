Какие преимущества дает вступление в СРО строителей

Вы можете вступить в СРО строителей в Казани в любое удобное время.

Для чего вступают в СРО?

Саморегулируемая организация (СРО) в своей структуре имеет отдел контроля над процессом, главными направлениями деятельности которого является контроль за качеством работ и проверка наличия соответствующего допуска у организаций, оказывающих услуги в строительном сегменте. В состав отдела входит инженерно-технический состав, эксперты строительной отрасли, в обязанности которых входит проверка документов по заявкам заказчиков на строительство и контроль за выполняемым типом работ.

Осуществляя функцию контроля СРО, общество (индивидуальный предприниматель) отвечает всем требованиям, которые предъявляются к членам СРО, предоставляет услуги в области выполнения строительных работ и имеет право выполнять определенные работы. Преимущества вступления в СРО:

возможность работать на всей территории России;

юридическая защищенность (компания-член СРО несет ответственность перед своими клиентами за качество и сроки исполнения работ, а также перед государственными структурами за выполнение обязательств перед заказчиками);

сокращение затрат на производство работ;

упрощение процесса получения лицензий на осуществление определенных видов деятельности;

снижение рисков при заключении договоров с новыми заказчиками.

Процесс вступления в СРО считается достаточно сложным. Этот процесс можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо получить сертификат ИСО, который будет гарантировать соответствие деятельности компании всем требованиям стандартов ISO. Наличие сертификата ISO является основой для вступления в саморегулируемую организацию, то есть получении допуска СРО.

Вступление в СРО

Для вступления возможно будет выбрать компании-партнеры, которые уже представлены в СРО. Такой вариант является наиболее выгодным, так как не нужно нести дополнительные финансовые траты. Большинство компаний-партнеров рассчитаны на получение статуса СРО, поэтому, если вы обратитесь к ним, то сможете сэкономить на вступлении.

Второй этап связан с организацией постоянной связи с компаниями в процессе регистрации, которая обычно проходит в печатном виде. Если вы не уверены в своих силах или ваша компания осуществляет малый бизнес, то эта процедура может быть для вас весьма хлопотной. В этом случае лучше доверить ее компаниям-партнерам. Третий этап заключается в сборе пакета документов, которых может понадобиться до пяти. При этом каждый документ требует отдельной регистрации. Четвертый этап состоит из принятия общей и технической решений, а также сформированности ряда требований к компании-клиенту. С пятым этапом связана окончательная работа по оформлению документов.