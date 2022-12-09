Концерт “Классика энерджи”

«Времена года» Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Танец Феи Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, «В пещере горного короля» Грига, «Половецкие пляски» Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена в новом, неожиданном, оригинальном звучании! «Осовременивание» классических произведений добавляет в них новые краски, неожиданные грани и интересные оттенки.

13 декабря в Доме Музыки зрителей захватит чудесная атмосфера классической музыки, роскошное звучание большого симфонического оркестра, великолепного бэк-вокала и рок группы!

Классические произведения бессмертны, но путешествуя сквозь века, «вписываясь» в современную культуру, они обретают новую, насыщенную яркими красками жизнь. Меняются времена, меняются люди, меняется и искусство. Благодаря новым стилям, новым инструментам, мы видим классику сквозь призму времени, и хорошо известные сочинения прошлого начинают звучать свежо и оригинально.

Начало в 19.00

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Категория 6+

Подробности и билеты: https://orchestra.ru/concert/klassika-enerdzhi-131222

Билеты на сайте https://orchestra.ru/booking/2134