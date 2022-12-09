Миллер обсудил с Эрдоганом перспективы создания в Турции газового хаба

Делегация «Газпрома» во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером посетила с рабочим визитом Турцию.

«В рамках визита в Стамбуле состоялась встреча Алексея Миллера и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с участием Министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза», — указывается в пресс-релизе российской компании, опубликованном в ее Telegram-канале.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы формирования в Турции газового хаба, с инициативой по созданию которого выступил президент РФ Владимир Путин.

В середине октября Реджеп Эрдоган заявил, что международный газовый хаб появится в Турции в самом скором времени и, вероятно, будет построен в районе Фракия в европейской части страны.

«Газпром» поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. По словам президента РФ, в свете озвученной инициативы по созданию хаба объемы поставок могут быть значительно увеличены.