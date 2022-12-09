Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Минобороны сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, которую ВС РФ проводят на Украине.

Согласно информации, озвученной на брифинге 9 декабря официальным представителям ведомства Игорь Конашенковым, на Купянском направлении в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое (Харьковская область) штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и боевая машина пехоты.

На Южно-Донецком направлении ВСУ силами до 3-х усиленных взводов безуспешно пытался атаковать позиции подразделений ВС РФ в направлении населённых пунктов Владимировка, Павловка (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область). В результате нанесения огневого поражения украинские подразделения были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника здесь составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства Германии. За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах.

Всего за всё время СВО российская армия уничтожала 341 украинский самолёт, 181 вертолёт, 2 643 БПЛА, 392 ЗРК, 7 043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины РСЗО, 3 668 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7 522 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 8 декабря Конашенков сообщил о крупных потерях, которые ВСУ несут в ходе СВО. В частности, он рассказал, что на Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии ВС РФ по районам сосредоточения ВСУ было уничтожено более 70 украинских боевиков.

