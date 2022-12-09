«Мотовилиха» наладила производство спецстали для энергоблока нового поколения

Предприятие «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ) запустило производство жаропрочной высоколегированной стали.

Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Выпускаемый на заводе материал будет использоваться для изготовления конструктивных деталей энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем. «Жаропрочная высоколегированная сталь предназначена для изготовления деталей и узлов оборудования в атомной энергетике. Конструктивные элементы таких энергоблоков работают при температуре до 550 °С в контакте с пароводяной средой и тяжелым свинцовым жидкометаллическим теплоносителем», — говорится в сообщении.

По словам директора предприятия Сергея Дядькина, МГМ уже поставила первую партию стальных поковок объемом 150 тонн для изготовления конструктивных элементов уникального энергоблока. «Освоение атомной стали проходит в рамках реализации новой концепции — создания на базе завода центра компетенций для производства инновационных редких видов сталей в интересах нефтегазовой, атомной, судостроительной отраслей промышленности», — пояснил Дядькин.

Строительство реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 стартовало в прошлом году. Лицензия на строительство выдана предприятию госкорпорации «Росатом» «Сибирский химический комбинат» (СХК, Северск, Томская область). Эксплуатация энергоблока БРЕСТ-ОД-300 начнется в период до 2035 года согласно стратегии, утвержденной правительством России весной 2020 года. По предварительным данным, пуск энергоблока может состояться в 2026 году. Система будет работать на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Это первое в мире оборудование такого рода.

МГМ также специализируется на изготовлении немагнитной стали для нефтегазовой промышленности, стали для буровых установок на арктическом шельфе, а также хладостойкой стали для судостроения и прочих редких и специальных марок сталей.