На Ленинградском проспекте в Москве до конца года заработает концертная площадка VK

Российский интернет-холдинг VK в декабре 2022 года запустит в столице собственную концертную площадку VK Stadium.

Она будет расположена в историческом здании на Ленинградском проспекте, на месте клуба Stadium Live, уточняется в сообщении компании. Инвестиции в проект не раскрываются, однако источник на рынке оценивает их примерно в 60-70 млн руб., пишет «Интерфакс».

Концертная площадка вмещает 7 тыс. человек, там планируется проводить шоу, музыкальные и прочие мероприятия. Предполагается, что каждый год на VK Stadium будут проходить примерно 100 событий.

Проект реализуется в партнерстве с корпорацией Sagrado, которая фокусируется на создании и управлении проектами HoReCa и entertainment.