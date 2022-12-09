Оман предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть

Говоря о реакции на введение ценового потолка на российскую нефть, в основном, естественно, вспоминают его непосредственных участников: Россию и страны Большой семерки с Австралией, которые и стали его автором и инициатором. Однако не менее интересна позиция, например, нефтедобывающих стран, которые этот потолок тоже непосредственно затрагивает.

Нефтедобывающие страны, подавляющее большинство которых (немаловажное уточнение) являются развивающимися экономиками, отнеслись к введению ценового потолка на российскую нефть в целом отрицательно.

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«Не думаю, что он хоть кому-то понравился,- цитирует Bloomberg интервью министра энергетики Омана Салима аль-Ауфи, выразившего мнение если не всеобщее, то по крайней мере подавляющего большинства нефтепроизводителей. - Мы не знаем, как далеко все зайдет. Сегодня это Россия, но завтра все может измениться и речь зайдет уже о глобальном потолке цен. Все может оказаться очень и очень серьезно».

Аль-Ауфи предупредил также о последствиях введения потолка цен на российскую нефть. По его мнению, такие ограничения могут привести к сокращению инвестиций в добычу нефти во всем мире.

Сейчас потолок цен на российскую нефть, выше которого, по мнению Запада, ее нельзя покупать, составляет 60 долларов за баррель. Первоначально главной целью ограничений было сохранение максимально возможного объема российской нефти на глобальном рынке и одновременно с этим снижение на нее цены, чтобы уменьшить доходы российского правительства. Накануне 5 декабря, дня объявления цены вступающего в силу в январе «потолка» и европейского нефтяного эмбарго, стало более-менее понятно, что главной цели – снижения доходов российского правительства удастся едва ли получится. Теперь авторы потолка и их сторонники выражают надежду на то, что ограничения все равно подействуют на российскую экономику, но в долгосрочной перспективе.

Что же касается минусов нововведения, о которых эксперты предупреждали заранее, то они начали проявляться уже сейчас, через считанные дни после вступления его в силу. Сейчас уже можно говорить о самом главном минусе – усилении волатильности на нефтяных рынках, к которой не могла не привести такая нерыночная мера. Достаточно бросить взгляд на Босфор, где сейчас в ожидания разрешения на проход Проливов скопились 22 танкера с миллионами баррелей нефти. Турецкие власти, которые, не исключено, решили воспользоваться представившейся возможностью бросить вызов доминированию западных страховых компаний, занимающихся морскими перевозками, не пропускают корабли, ссылаясь на их проблемы со страховками.