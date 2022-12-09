Основной версией пожара в ТЦ «Мега Химки» назвали неисправность оборудования

Пожар на территории строительного гипермаркета OBI, расположенного в торгово-развлекательном центре «МЕГА» в городском округе Химки, локализован на площади 7000 м.

Изначально причиной пожара в экстренных службах назвали поджог. Позже там сообщили, что эти данные не подтверждаются, основные версии — неисправность оборудования и нарушения во время работ, передает «РИА Новости».

Пожар в магазине OBI в подмосковном торговом центре «МЕГА Химки» начался примерно в 6 утра в пятнику, 9 декабря. По сведениям Telegram-канала 112, погиб один охранник; такой же информацией обладают ТАСС и «Интерфакс».

Сообщается, что работа пожарных осложняется особенностями здания и высокой горючей нагрузкой.

Прокуратура Московской области организовала в связи с инцидентом проверку.