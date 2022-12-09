Отделения Банка России появились в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье

Территориальные отделения Банка России появились в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Агентство «Прайм» обратило внимание, что эти отделения подведомственны Южному главному управлению ЦБ в Краснодаре, но их страницы пока пусты. По другим же отделениям Банк России представляет контактную информацию, региональную инфляцию и профиль субъекта.

21 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России. Выполнявшие эти функции донецкий Центральный Республиканский Банк и луганский Государственный банк предписано преобразовать в ООО и присоединить к Промсвязьбанку.