Запуск первого в Германии плавучего СПГ-терминала отложен

Журнал Spiegel сообщил не очень приятную для немцев новость. Ввод в строй первой плавучей СПГ-платформы (FSRU) в Лубмине, земля Мекленбург-Передняя Померания, которую так ждали в Германии, откладывается на несколько недель. Платформа в Лубмине должна была начать принимать сжиженный газ (СПГ) в начале декабря 2022 года. Правда, она еще может начать работать в этом году. Причина задержки не очень понятна. Возможно, пишет Oil Price, во всем виновата знаменитая немецкая педантичность. Похоже, судостроители еще не согласовали все необходимые документы и не получили все необходимые разрешения. По крайней мере, именно эту причину озвучил для Spiegel оператор платформы компания Deutsche ReGas.
В этом году европейцы и немцы здесь не стали исключением окончательно решили избавиться от зависимости от российских энергоносителей и отказаться, в частности, от трубного газа из России. Европа сделала ставку на сжиженный газ, в основном из Соединенных Штатов. Однако необходимой для приема СПГ и возвращения его обратно в газовую форму инфраструктуры у большинства европейских стран и, в первую очередь, у Германии не оказалось. Здесь виновата еще одна черта немецкого характера – бережливость. В Берлине так привыкли получать дешевый газ сначала из Советского Союза, а затем и из России и уверовали, что это навсегда, что решили не тратить деньги на строительство СПГ-терминалов.
Строительство стационарных СПГ-терминалов не только очень дорогое, но и длительное мероприятие. Поэтому в 2022 году в Старом Свете так популярны FSRU, которые способны не только принимать сжиженный газ, но и возвращать ему первоначальный газообразный вид.
Первая немецкая плавучая СПГ-платформа должна начать работать в Лубмине. Сама платформа уже с конца ноября находится в порту Мукран на острове Рюген. Оттуда она должна перебраться в Лубмин, который будет ее портом приписки.
Ко времени, когда судно прибыло в Мукран, все необходимые для сборки СПГ-терминала элементы были готовы, но Deutsche ReGas предупредила, что она примет платформу лишь после оформления всех необходимых согласований и разрешений. Главный в Германии энергетический регулятор – Федеральное сетевое агентство (BNetzA) упростило процедуру регистрации и даже освободило платформу в виду исключения от тарифов на 20 лет, но из-за строгих немецких законов и правил процесс затянулся.
Кроме FSRU в Лубмине, проектная мощность которой составляет 4,5 млрд кубометров газа в год, такие же платформы в 2023 году должны начать работать в Вильгельмсхафене, Штаде и Брюнсбрюттеле.