Запуск первого в Германии плавучего СПГ-терминала отложен

Журнал Spiegel сообщил не очень приятную для немцев новость. Ввод в строй первой плавучей СПГ-платформы (FSRU) в Лубмине, земля Мекленбург-Передняя Померания, которую так ждали в Германии, откладывается на несколько недель. Платформа в Лубмине должна была начать принимать сжиженный газ (СПГ) в начале декабря 2022 года. Правда, она еще может начать работать в этом году. Причина задержки не очень понятна. Возможно, пишет Oil Price, во всем виновата знаменитая немецкая педантичность. Похоже, судостроители еще не согласовали все необходимые документы и не получили все необходимые разрешения. По крайней мере, именно эту причину озвучил для Spiegel оператор платформы компания Deutsche ReGas.

В этом году европейцы и немцы здесь не стали исключением окончательно решили избавиться от зависимости от российских энергоносителей и отказаться, в частности, от трубного газа из России. Европа сделала ставку на сжиженный газ, в основном из Соединенных Штатов. Однако необходимой для приема СПГ и возвращения его обратно в газовую форму инфраструктуры у большинства европейских стран и, в первую очередь, у Германии не оказалось. Здесь виновата еще одна черта немецкого характера – бережливость. В Берлине так привыкли получать дешевый газ сначала из Советского Союза, а затем и из России и уверовали, что это навсегда, что решили не тратить деньги на строительство СПГ-терминалов.