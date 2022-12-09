Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по украинскому кризису

Посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес выступил с заявлением, в котором озвучил позицию своей страны по вопросам украинского кризиса.

По словам дипломата, данная позиция всем давно известна – она нейтральная, передаёт РИА Новости.

«Бразилия занимает нейтральную позицию в том конфликте, который возник 24 февраля, и безусловно сохраняет нейтралитет, – отметил. – Мы также имеем отличное мнение от многих других стран в отношении санкций, которые наложены на Российскую Федерацию».

Кроме того, выступая на вебинаре «Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях» дипломат подчеркнул, что рестрикции, которые западные страны вводят против РФ, избирательны и являются незаконными.

«При этом те государства, которые отказались присоединиться к атироссийским санкциям Запада, так или иначе страдают от них», – резюмировал посол Бразилии в Москве.

Как ранее писал «Эксперт», Венгрия воспользовалась правом вето, действующим в ЕС при принятии важных решений, и заблокировала выделение Украине общеевропейского кредита в размере 18 млрд евро.

Решение правительства Орбана о нежелании выделять Киеву кредит подтвердил на встрече европейских министров экономики и финансов министр финансов Венгрии Михали Варга. Вместе с тем он заявил, что Будапешт готов выделить Киеву помощь, но только, на двусторонней основе.

