Профицит текущего счета платежного баланса России превысил $225 млрд

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре составил $225,7 млрд, что более чем в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года ($108,6 млрд). Профицит внешней торговли по итогам одиннадцати месяцев достиг почти $270 млрд против $145,5 млрд годом ранее, сообщается на сайте ЦБ.

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«Определяющую роль в расширении профицита текущего счета платежного баланса сыграло рекордное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при уменьшении стоимости импорта за январь-ноябрь 2022 года относительно показателя предыдущего года», — прокомментировали в ЦБ.

Регулятор также отметил, что положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано «как снижением обязательств перед нерезидентами, так и ростом иностранных активов российской экономики».

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов вырос, в том числе, за счет сокращения личных трансфертов, поступивших из-за рубежа, и уменьшения объема инвестиционных доходов, полученных частным сектором от вложений за рубежом. Баланс первичных и вторичных доходов на начало декабря оценен в -$44,2 млрд (против -$36,9 млрд в 2021 году).

Кроме того в ЦБ указали, что после резкого снижения импорта товаров во втором квартале текущего года наблюдалось постепенное его восстановление все последующие месяцы.