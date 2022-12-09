Путин допустил резкое снижение инфляции в России

На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, по итогам года она может составить 12,2%.

«У нас очевидный тренд на снижение инфляции, – цитирует главу государства РИА Новости. – Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показали в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран».

При этом, российский лидер предположил, что по итогам следующего инфляция может подойти где-то к 5%, а может быть даже ниже. В то же время Путин напомнил, что в странах Евросоюза сейчас самые большие показатели по инфляции за последние 30-40 лет.

«Там все показатели двухзначного значения, а в некоторых странах вообще достигают заоблачных значений для европейской экономики – это 20% и более», – резюмировал глава государства.

Как ранее писал «Эксперт», в конце августа первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам текущего года может составить 12-13%.

«В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тех тенденций, которые сегодня идут, что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали еще в начале года», – отметал тогда чиновник.