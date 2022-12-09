Путин сделал заявление о дополнительной мобилизации в России

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕАЭС ответил на вопрос одного из журналистов о вероятности дополнительной мобилизации в стране. Как подчеркнул российский лидер, речи об этом не идёт, передаёт РИА Новости.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются, – сообщил он. – Я же сказал – 300 тыс. было призвано в рамках мобилизации. 150 тыс. находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тыс. – в боевых подразделениях».

По слова главы государства, остальная половина мобилизованных находится или на вторых-третьих позициях – это фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой.

«А ещё 150 тыс. вообще не находятся даже в группировке, эти ребята находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается такой боевой резерв. То есть половина всех мобилизованных, поэтому о мобилизации дополнительной сейчас речи нет никакой», – отметил Путин.

При этом он не исключил, что возможно ротация внутри уже мобилизованных, но здесь, как подчеркнул президент, надо будет смотреть по ситуации.

«Может быть надо будет одни формирования менять на другие, все же будут иметь статус участников боевых действий, если кто-то на Дальнем Востоке, допустим, или в Сибири ещё тренируется, а кто-то находится в зоне боевых действий – это же разные вещи. Надо смотреть, это Минобороны, Генеральный штаб думают над этим, они примут решение», – резюмировал Путин.

Как ранее писал «Эксперт», в конце ноября президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции заявил, что набор в рамках частичной мобилизации больше не нужен. Позже с аналогичными заявления выступали пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, а также мэр Москвы Сергей Собяинин.

В свою очередь глав Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в рамках частичной мобилизации за два месяца свыше 300 тыс. резервистов и добровольцев прошли обучение. В учебных центрах было подготовлено около 8 тыс. тысяч экипажей боевых машин и танков, расчётов артиллерийских систем, средств ПВО, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.

К боевой учёбе новых воинских формирований было привлечено около 3 тыс. инструкторов, задействовано свыше 100 полигонов в России и Белоруссии. По словам министра, все военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений.