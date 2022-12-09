Российских теннисистов включили в заявочный лист Australian Open

Организаторы чемпионата Australian Open-2023 внесли в заявочный лист спортсменов из РФ.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Уточняется, что российские теннисисты, так же как белорусские, выступят под нейтральным флагом.

В мужской сетке одиночного разряда выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин; в женском турнире будут участвовать Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Варвара Грачева.

Ранее стало известно, что руководство Федерации тенниса Австралии не будет против выступлений представителей России и Белоруссии на Australian Open-2023, отмечает «Интерфакс».