С криптой взятки не гладки

Правоохранительными органами России выявлены первые случаи получения взяток криптовалютой. Подобные преступления представляют повышенную общественную опасность, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его мнению, опасность таких взяток, которые, впрочем, пока являются редкостью, в первую очередь обусловлена тем, что использование криптовалюты в криминальных расчетах зачастую свидетельствует о связи с организованной преступностью.

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В качестве примера Игорь Краснов привел уголовное дело, в рамках которого расследован случай в Хакасии. Там начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков договорился с оператором одного из интернет-магазинов, занимавшимся сбытом наркотиков, за взятку задержать и привлечь к уголовной ответственности лицо, которое похитило у взяткодателя наркотические средства.

«Кроме того, он сообщал сведения о проводившихся оперативно-разыскных мероприятиях участникам организованной группы, осуществлявшей незаконный сбыт наркотических средств через интернет-магазин, инструктировал их о мерах безопасности для избежания наказания. За это он получил взятку в биткойнах, которую через Киви-кошелек перевел в рубли и перечислил на находившуюся у него в распоряжении банковскую карту», — отметил Игорь Краснов в интервью ТАСС, приуроченному к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается сегодня.

В итоге, по словам генпрокурора, бывший «страж порядка» осужден на пять лет лишения свободы. Напомним, что в соответствии с законом взяткой считается получение за совершение каких-либо действий или бездействие по линии служебной деятельности не только денежных средств, но и ценных бумаг, другого имущества, услуг и так далее. Как указал «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, спектр здесь очень широк, и взяткой может считаться все, что угодно. В том числе и криптовалта, хотя она не имеет статуса официального платежного средства, и ее оборот пока не регулируется законодательно.

Другой вопрос, что крипту очень сложно отследить. Как полагает Полина Гусятникова, в сложившейся геополитической и экономической ситуации, криптовалюта будет получать все более широкое распространение. И процесс ее отслеживания окажется новым вызовом для нашей правоохранительной системы. По мнению эксперта, самый логичный способ упростить ситуацию — это легализация криптовалюты. Данный вопрос об этом неоднократно ставился, но пока остается открытым.

Криптовалюты могут использоваться в подобных делах точно так же, как и обычные деньги, заявил «Эксперту» партнер агентства Digital Guru Ольга Соколова. Тем более, что популярность криптовалюты растёт, ее регулирование обсуждается в том числе государством. Неудивительно, что ее начинают использовать все больше людей. В данном случае это просто удобный способ перевода денег. «Но я бы не стала говорить, что использование криптовалюты обязательно означает связи с оргпреступностью», — отметила эксперт.

В 2022 году российский рынок криптовалют оценивается в 16,5 млрд рублей, рассказал «Эксперту» юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков. Это около 12% от общей капитализации мирового крипторынка. Еще в 2021 году Россия вошла в топ-3 стран мира по добыче биткоина.

Долгое время криптовалюты были в тени других финансовых инструментов, а экономическое и правовое сообщества не знали, какую оценку давать криптоактивам, подчеркнул юрист. Так, данный вид активов считался лишь «набором символов», который не может принадлежать физическим и юридическим лицам. Ситуация начала стремительно меняться, когда в 2018 году один из арбитражных судов в апелляции признал криптовалюту имуществом в гражданском деле. В дальнейшем указанные криптоактивы в качестве имущества должника были быть зачислены в банкротную массу.

На этом работа государства в части проработки правового статуса криптовалюты не закончилась, отметил Даниил Горьков. Так, в ноябре 2019 года МВД РФ поручило профильным ведомствам разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их последующей конфискации в рамках уголовных дел. Очевидно, что сейчас изъятие крипты — важный способ борьбы с коррупционными преступлениями.

В текущий момент с использованием криптовалют совершается множество нарушений закона, поделился Даниил Горьков. Так, в 2021 году Россия была безусловным лидером по числу криптовалютных угроз: на нее приходилось 11,2% пострадавших от подобных атак. Несмотря на неоднозначную судебную практику, суды все чаще полагают, что криптовалюта может являться как предметом коррупционных и экономических преступлений, так и средством их совершения.

В одном из кейсов суд признал фигурантов уголовного дела виновными в мошенничестве. Суд установил, что злоумышленники предложили потерпевшему обменять BTC-е код на деньги. Согласно заключению эксперта, его стоимость составляла 821 100 рублей. Потерпевший согласился и передал код преступникам. Но злоумышленники так и не перевели деньги потерпевшему, а код зачислили на счет своей учетной записи.

Так или иначе, отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» Анастасия Кучерена, управляющий партнёр Key Consulting Group, криптовалюта обладает большей анонимностью, чем банковские переводы, но не может гарантировать 100% конфиденциальность. Около 60% криптовалют не обладают на самом деле той анонимностью, которую обещают ее создатели. Большинство крупных бирж и кошельков требуют указывать персональную информацию, и даже при использовании аппаратного кошелька достаточно просто отследить транзакции.

Также можно отследить ip-адреса владельцев кошельков, даже если они используются специальными программами для их сокрытия. Кроме того, мало что можно оплатить напрямую криптовалютой и остаться анонимным. А после вывода денег на банковские счета у государственных органов возникнут вопросы, откуда взялись средства, заключила эксперт.