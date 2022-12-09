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Фондовые индексы США выросли вслед за безработицей

Глеб Баранов
9 декабря 2022, 01:33

После 5 дней падения из-за сильной статистики с рынка труда фондовые индексы в США вчера отскочили на данных о росте числа получающих пособие по безработице. Плохие новости остаются хорошими для американских акций.

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Председатель ФРС США Джером Пауэлл