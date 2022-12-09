Фондовые индексы США выросли вслед за безработицей

Вчера фондовые индексы США подскочили. На максимуме индекс S&P 500, прибавлял более 1%, но затем пошел вниз, закрыв день тем не менее в плюсе. Тем самым он прервал редкую проигрышную серию.

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