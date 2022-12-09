«Строительная отрасль подсела как на иглу»: ЦБ выступил за отмену льготной ипотеки

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготного ипотечного кредитования, потому что любая программа субсидирования искажает цены и создает дисбаланс в долгосрочной перспективе. Об этом заявил замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслан Булатов на онлайн-конференции для застройщиков, передает ТАСС. На этой же конференции стало известно, что строительный блок правительства считает необходимым продлить на следующий год все меры ипотечной поддержки, в том числе программы субсидирования от застройщиков.

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«Наша позиция всегда обозначалась, что мы против любых программ субсидирования. В целом любая программа субсидирования искажает цены, она создает дисбаланс в долгосрочной перспективе. Нам понравилась льготная ипотека тогда, когда она была запущена — в пандемию. Она уже практически три года живет, за это время у нас цены практически "разъехались" на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать», — заявил представитель Центробанка.

По словам Булатова, в настоящее время по вопросу льготной ипотеки ведутся «разные обсуждения», но если ее разом отменить с нового года, это нанесет серьезный удар по строительной отрасли, поэтому регулятор выступает за постепенное сворачивание программы.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, выступая на этой же онлайн-конференции, заявил, что строительный блок правительства выступает за продление ипотечной поддержки на 2023 год. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о программах досубсидирования от застройщиков, которые «по-настоящему увеличивают доступность жилья для граждан». И, самое главное в этом случае, по его словам, «не цена квадратного метра, а посильный ежемесячный платеж».