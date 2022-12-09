TotalEnergies решила вывести своих представителей компании из совета директоров «Новатэка»

Французская TotalEnergies приняла решение вывести своих представителей из состава совета директоров компании «Новатэк».

Концерн также больше не будет учитывать свою долю в «Новатэке», составляющую 19,4%. Это приведет к записи обесценения в размере около $3,7 млрд, отметили в компании.

Сообщается, что оба директора, представляющие TotalEnergies в совете директоров российского холдинга, вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях совета директоров, в том числе по финансовым вопросам, и не могут полноценно выполнять свои обязанности. «В этих условиях совет директоров TotalEnergies принял решение о немедленном выводе представителей компании», — указывается в пресс-релизе энергетического гиганта.

В совет директоров «Новатэка» входили старший вице-президент в концерне по региону Северное море и Россия Арно ле Фолль и гендиректор Total Austral Марион Доминик.

С марта этого года TotalEnergies начала выходить из российских активов, обеспечивая при этом продолжение поставок газа в Европу. При этом долю в «Новатэке» она продать не может, ссылаясь на действующие соглашения акционеров. «TotalEnergies запрещено продавать какие-либо активы одному из основных акционеров "Новатэка", который находится под санкциями», — поясняют в компании.

Также в TotalEnergies объявили, что больше не будут учитывать резервы в отношении своей доли в «Новатэке», что повлияет на заявленные доказанные запасы компании на конец прошлого года.

TotalEnergies владеет, помимо доли в «Новатэке», 20% в проекте «Ямал СПГ», оператором которого выступает российская компания. Кроме того, французскому энергохолдингу принадлежат 10% в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ — 2».